Sarah Knappik: Gina-Lisa Lohfink beschützt sie

Einmal Freunde, immer Freunde! Obwohl sich Sarah Knappiks und Gina-Lisa Lohfinks Leben nach ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2008 in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und die beiden Frauen im Streit auseinander geganen sind, steht Gina Lisa noch immer zu ihrer damaligen besten Freundin.

Mit einem Instagram-Foto und einem süßen Freundschafts-Bekenntnis zu der "Promi Big Brother"-Teilnehmerin rührt sie jetzt ihre Fans.

Ergreifendes Statement für Sarah Knappik

"Ich lasse es nicht zu dass meine Sarah so gemobbt wird! Egal was war ... ich schaue nicht in die Vergangenheit sondern in die Zukunft! Wer einmal in meinem Herzen ist der bleibt da für immer! Ich kann verzeihen und ich werde niemals die schönen Zeiten mit Sarah vergessen! Zack die Bohne reloaded 2017", schreibt Gina-Lisa.

Von ihren Fans bekommt sie dafür großes Lob. Einige finden es einfach unmöglich, was die anderen Promis im "Big Brother"-Haus mit Sarah Knappik abziehen. Egal, ob Milo Moiré oder Claudia Obert - Sarah Knappik ist Mobbing-Opfer Nummer eins.

Werden Darah Knappik und Gina-Lisa Lohfink wieder Freundinnen?

Im Haus bekommt sie regelmäßig Nervenzusammenbrüche, spricht von Ausstieg.

Vielleicht ja gar keine so schlechte Idee: So wie es aussieht, erwartet sie in Freiheit mit Gina-Lisa eine neue alte Freundin...