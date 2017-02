Sarah Knappik: Penis-Photo sorgt für Lacher!

"Ups, was denn da los" - die Fans von Sarah Knappik kommen aus dem Staunen und Lachen gar nicht mehr raus. Und Schuld daran ist ein Bild auf ihrer Facebook-Seite! Die Blondine postete aus dem Nichts ein Penis-Foto auf der Social Media-Seite und sorgte damit für ganz schön viele Lacher. Doch wer jetzt glaubt, Sarah entblößt ihren Liebsten Ingo Nommsen in aller Öffentlichkeit, den müssen wir enttäuschen.

Sarah Knappik postet die Penis-Panne aus dem Zoo

Nein, Sarah Knappik sorgt mit einem Foto aus dem Zoo für ziemlich viel Furore: Und zwar einem Schnappschuss von zwei Affen, deren Sitzposition so ziemlich alles zeigt. "Ich möchte die zwei Affen schützen... Aber heute im Zoo", schreibt sie amüsiert dazu.

Ich möchte die zwei Affen schützen... Aber heute im Zoo Posted by Sarah Knappik on Sonntag, 26. Februar 2017

Die Fans nehmen das Bild mit Humor."Frühlingsgefühle" und "Du Sau, wie kann man so etwas nur hochladen. verheimlichst aber dass sie durch dein Anblick so spitz geworden sind", witzeln die Facebook-User über das Posting von Sarah Knappik. Über so ein Affentheater kann man eben nur schmunzeln...