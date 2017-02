Sarah Knappik überrascht mit kurzen, braunen Haaren!

Ui, die hat sich aber verändert. Sarah Knappik ist für ihre blonde und lange Mähne bekannt. Doch nun hat das Model ein Foto von sich gepostet, auf dem sie ihre Haare plötzlich kurz und braun trägt. Ein neuer Look, der Sarah Knappik ziemlich gut steht, wie auch einige ihrer Fans feststellen. Aber natürlich hat sich die einstige GNTM-kandidatin nicht von heute auf morgen ihre lange Haarpracht aschneiden lassen und plötzlich ihre Haare färben lassen. Es handelt sich lediglich um eine Perücke, die der hübschen Freundin von Ingo Nommsen von RTL verpasst wurde. Sarah Knappik war nämlich im Auftrag von „Explosiv“ unterwegs.

Wer hat heute Explosiv gesehen? Posted by Sarah Knappik on Montag, 20. Februar 2017

Macht Sarah Knappik bald ernst mit dem neuen Look?

Fröhlich fragt Sarah Knappik zu dem ungewohnten Schnappschuss in die Runde: „Wer hat heute Explosiv gesehen?“ Einige ihrer Follower haben tatsächlich eingeschaltet: „Wow das sieht klasse aus.. habe die Sendung gesehen“. Natürlich kassiert Sarah auch Kritik, aber den meisten ihrer Fans hat der TV-Auftritt gut gefallen. Und die dunklen Haare kommen extrem gut an. Für die komplett andere Frisur kassiert Sarah Knappik ein Kompliment nach dem anderen. Vielleicht lässt sich das Model nun ja inspirieren und probiert tatsächlich mal einen neuen Look aus. Es muss ja nicht gleich so extrem sein, aber ein paar Nuancen dunkler wären ja schon mal ein Anfang. Bleibt abzuwarten, ob Sarah Knappik bald wieder ein Foto mit Kurzhaarschnitt postet und ob die Frisur dann echt ist.