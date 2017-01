Sarah Lombardi: Alessio verbringt schon Zeit mit Michal

Sarah Lombardi absovierte gerade ihren ersten Solo-Auftritt auf dem roten Teppich. Bei der Berlin Fashion Week strahlte sie erstmals ohne Ex Pietro Lombardi in die Kameras. Der Sängerin geht es wieder besser, sie ist bereit nach vorne zu blicken. Und einer steht ihr dabei zur Seite: Michal T. Mit ihm hat Sarah Pietro betrogen und die beiden verbringen immer noch viel Zeit miteinander. Das bestätigt sie jetzt im Interview mit "Bild."

Pietro Lombardi brachte Alessio zu Michal T. nach Hause

„Ich bin glücklich, dass es ihn gibt. Er ist momentan der Mann, der mir hilft und mich stützt. Aber es wäre zu früh zu sagen, dass er jetzt meine neue große Liebe ist. Ob was Ernstes daraus wird, kann ich jetzt noch nicht sagen“, verrät die Sängerin offen. Immerhin ist es sogar so ernst, dass auch Alessio Zeit mit Sarahs Ex verbringt. Denn offenbar gibt es Bilder, die zeigen, dass Pietro Alessio zu Michal nach Hause bringt. Das streitet Sarah Lombardi auch nicht ab. Sie stellt lediglich klar: "Wir wohnen nicht zusammen. Wir verbringen aber sehr viel Zeit miteinander.“

Alessio sagt schon Papa zu Michal

Schon vor wenigen Wochen berichtete das Ok-Magazin, dass der Kleine angeblich sogar sowas wie Papa zu Michal sagt. Der Ex von Sarah Lombardi scheint also eine wirklich sehr große Rolle in Alessios Leben zu spielen. Und wie es aussieht, hat auch Pietro damit kein Problem. Überhaupt sollen er und Sarah sich nach der Trennung richtig gut verstehen. "1000 Mal besser als in den letzten Wochen unserer Beziehung. Wir haben uns beide gern", bestätigt Sarah Lombardi.