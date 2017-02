Sarah Lombardi: Bald mit Til Schweiger vor der Kamera?

Ohne Ex Pietro Lombardi will sie es offenbar richtig wissen! Sarah Lombardi ist bereit durchzustarten. Doch nicht etwa nur als Sängerin! Die Beauty hat ganz große Pläne und zwar mit Til Schweiger....

Sarah Lombardi: "Ich würde mich gerne breit aufstellen!"

Nach dem DSDS-Sieg von Pietro im Jahr 2011 trat das Ex-Paar viel zusammen auf. Jetzt sind Sarah Lombardi und auch ihr Ex auf sich alleine gestellt. Und besonders Sarah will Solo neue Wege gehen. Im Interview mit spot on news verriet sie jetzt: "Ich würde mich gerne breit aufstellen: als Sängerin, Moderatorin, aber auch Schauspielerei würde mich sehr interessieren. Ich würde gerne in Filmen mit Til Schwieger mitspielen." Til Schwieger zählt zu den erfolgreichsten Filmemachern und Schauspielern in Deutschland - eine Zusammenarbeit mit ihm könnte Sarah Lombardi einen echten Karriere-Push bringen.

Für Sarah Lombardi geht es aufs Eis

Doch bevor sich Sarah Lombardi um ihre große Schauspielkarriere kümmert, geht es für sie erst einmal aufs Eis. Sie wird am Sonntag ( 26. Februar um 20:15 Uhr, RTL II) beim „Promi-Curling-Abend“ mitmachen. Und darauf freut sie sich riesig. „Beim Promi Curling mache ich mit, weil ich Bock drauf habe. Ich habe auch beim Promi-Kegeln mitgemacht und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Sarah Lombardi im exklusiven Interview mit InTouch Online.