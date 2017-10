Sarah Lombardi: Baldiges Date mit Dominik Bruntner?

Mister Germany Dominik Bruntner und Sarah Lombardi lernten sich bereits im August bei der "Marcel Remus Lifestyle Night" auf Mallorca kennen. Nach einem geteilten Schnappschuss und einem Kuss-Emoji brodelte es in der Gerüchteküche. Bei der "German Boxing Award Gala" verriet nun Dominik Bruntner gegenüber "Promiflash", dass er und Sarah Lombardi nach wie vor miteinander telefonieren und schreiben würden. Ein baldiges Treffen soll geplant sein.

Wieder Kontakt trotz Promi Big Brother und Entfernung

Obwohl Mister Germany bei "Promi Big Brother" zu sehen war, brach der Kontakt zu Sarah Lombardi nicht ab. Auch die örtliche Entfernung soll keine Rolle spielen. Domink Bruntner will sich melden, sobald er sich in der Nähe von Köln befindet. Dort lebt die Ex-Frau von Pietro Lombardi mit Sohn Alessio. Dominik lebt in Stuttgart.

Sarah ist Dominiks Typ

Neben der Tatsache, dass Sarah Dominiks Typs ist, bewundert Mister Germany das Popsternchen. Er finde es bemerkenswert, wie sie ihre Rolle als Mutter meistert und mit negativer Presse umgeht. Ob ein Treffen der erste Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft ist, wird sich zeigen.