Sarah Lombardi beim Knutschen erwischt

Manche sind genervt davon, die anderen feiern und lieben es und wieder andere haben kaum mitbekommen, dass in anderen Ecken in Deutschland etwas Besonderes los ist. Es ist wieder Karneval im tiefen Westen Deutschlands und auch Sarah Lombardi lässt sich den Spaß nicht entgehen und genießt ihn in vollen Zügen.

Dazu gehört auch, dass ein wenig ausgelassener gefeiert wird. Wie Quellen und exklusive Fotos von InTouch Online bestätigen, hat Sarah Lombardi nichts ausgelassen und wurde in einer Bar beim Knutschen erwischt und alle haben es gesehen.