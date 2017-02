Sarah Lombardi bekommt neue Show bei RTL II

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Sarah Lombardi bekannt, danach bekam sie über viele Jahre mit Pietro eine eigene Doku-Soap bei RTL II.

Nach der Trennung von Pietro war Sarah Lombardi bis auf das Trennungs-Special und einzelne TV-Auftritte in diversen Shows nicht mehr ganz so sehr im Fernsehen präsent. Das soll sich nun ändern!

Erst kürzlich kündigte Sarah Lombardi im Interview mit InTouch Online an, dass mit RTL II weitere TV-Projekte in Planung sind. Offenbar gibt es sogar schon konkrete Pläne! "Was ich die letzte Zeit sehr oft gefragt wurde, ob ich eine eigene Sendung weitermache bei RTL II, und es ist tatsächlich so, dass ich weitermachen werde. Es wird da auch verschiedene Projekte geben und in welcher Form und wie und was, das werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren“, sagt Sarah Lombardi in einem Live-Video bei Facebook.

„Wir befinden uns gerade noch in Gesprächen“, verriet die Sängerin weiter. Ob Sarah Lombardi wieder eine eigene Doku-Soap bekommt, hat sie nicht verraten. Am Sonntag ist die Ex-Frau von Pietro beim „Promi Curling“ auf RTL II zu sehen.