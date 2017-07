Sarah Lombardi: Beschuldigt sie jetzt Pietro Lombardi? - Dass Sarah sich mal Luft machen muss bei all dem Online-Mobbing ist nur zu verständlich. Und so postet sie eine Liste von Gegensätzen, bei denen sie immer dazu schreibt, welche Vorwürfe einem für die jeweilige Seite gemacht werden.

Du bekommst ein Kind vor deinem 25. Lebensjahr – „ Sie ist doch noch zu jung!“

Du bekommst ein Kind nach deinem 30. Lebensjahr – „Sie ist doch etwas zu alt!“

Du gibst dein Kind zur Adoption frei – „Wie kann sie bloß ihr Kind weggeben?“

Du behältst dein Kind – „Wie will sie es versorgen?“

Die Liste von Sarah Lombardi ist noch um einiges länger und eigentlich dürfte sie dafür eine Menge Zuspruch bekommen, schließlich hat sie mit vielen ihrer Aussagen nicht Unrecht. Nur ein Punkt fällt dann doch heraus und ist den Lombardi Fans ein Dorn im Auge.

Du verlässt deinen Partner, der nicht gut zu dir ist – „Wie kann sie bloß den Vater ihres Kindes verlassen. Das Kind braucht doch seinen Vater!"

Du verlässt nicht den Partner, der nicht gut zu dir ist – „Sie ist verrückt, warum verlässt sie ihn nicht!“

Meint sie damit etwa Pietro Lombardi? Will sie uns damit sagen, er sei "nicht gut" zu ihr gewesen? Immerhin spiegeln sehr viele der aufgelisteten Dinge Sarahs Kampf mit der Öffentlichkeit wieder. Da ist es klar, dass die Fans auch hier drin etwas sehen, was sie auf ihre persönliche Situation bezieht. Und so sehen sie auch in diesen Zeilen eine direkte Kritik an Pietro. Ob Sarah das nur als allgemeines Beispiel anführt, oder konkret ihren noch-Ehemann beschuldigt, hat sie bislang noch nicht klargestellt.