Sarah Lombardi: Bösartige Anfeindungen durch ihre Fans

Arme Sarah! Nach dem offiziellen Aus mit Pietro Lombardi muss sich die Sängerin immer wieder neuen Anfeindungen stellen. So auch bei einem ihrer neusten "Facebook"-Posts. Ihre Fans scheinen davon gar nicht begeistert zu sein…

Sarah wird für "Facebook"-Post angefeindet

Auf ihrem "Facebook"-Profil lässt Sarah ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Erst kürzlich besuchte sie mit Sohn Alessio und Mutter Sonja das Disney Land Paris und postete fleißig Schnappschüsse von ihrem Familienausflug. Doch ihre Fans scheinen sich an einem Foto der 25-Jährigen besonders zu stören. Auf dem Foto ist Sarah mit ihrem Sohn auf einer Rasenfläche im Disney Land zu sehen. Dazu schreibt sie: "Mit dir gehe ich bis ans Ende der Welt." Ihre Fans reagieren mit einer Vielzahl negativer Kommentare. So schreiben sie: "Du fährst ein paar Stunden mit dem Auto und sagst bis ans Ende der Welt" oder "Auf dem Rasenstück hat keiner was verloren. Deswegen ist da ja auch ein Zaun davor... Finde ich unmöglich, sorry."

Sarah reagiert auf die Anfeindungen

Sarah lässt sich von den negativen Kommentaren ihrer Fans nicht die Laune verderben. Sie reagiert prompt auf die Anfeindungen und verfasst einen gegen-Post. So schreibt sie: "So an alle Meckertanten: Wir hatten jemanden vom Park mit dabei der uns erlaubt hat in diesem Bereich Bilder zu machen (...) und ja Frankreich ist natürlich nicht das Ende der Welt ... tut mir wirklich sehr leid (...)." Auch einige ihrer Fans nehmen die junge Mutter in Schutz. Auch sie sind der Meinung, dass einige von Sarahs "Facebook“-Followern vollkommen übertreiben.