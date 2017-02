Für die Fans war es ein totaler Schock: Sarah Lombardi wurde im Netz für tot erklärt! Die Fake-Meldung verbreitete sich rasant bei Facebook.

Die Sängerin ist fassungslos! „Ich habe das auch gesehen und finde das einfach total daneben. Sowas macht man einfach nicht“, sagt Sarah Lombardi im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Sogar unter der Meldung gab es User, die sich darüber freuten. Seit Monaten ist Sarah Lombardi zahlreichen Hater-Kommentaren bei Facebook ausgesetzt – doch wie geht sie damit um? „Es war am Anfang schwierig, aber mit der Zeit bekommt man ein sehr dickes Fell. Ich habe gelernt, damit umzugehen und versuche, mir nicht alles zu Herzen zu nehmen. Die Hater sollten sich vielleicht mal eine andere Beschäftigung suchen“, so die Sängerin. Sarah Lombardi feiert übrigens bald ihr TV-Comeback und ist am 26. Februar beim "Promi Curling" auf RTL II zu sehen.