Sarah Lombardi: Das ist ihr neuer TV-Job

Das Rätselraten hat ein Ende!

In den vergangenen Tagen sorgte Sarah Lombardi bei ihren Fans für Vorfreude, als sie in zwei geheimnisvollen Facebook-Posts andeutete, ein neues Projekt in Aussicht zu haben.

„Heute geht’s nach München, ich freu mich sehr darauf, darf aber leider noch nicht zu viel verraten“, schrieb die Sängerin noch vor vier Tagen und zeigte sich in einem anderen Post in einem Studio voller gut gefüllter Kleiderstangen.

Während die Fans der 24-Jährigen noch rätselten, lüftete die Bild jetzt das Geheimnis um das anstehende Projekt der jungen Mutter und verriet: Sarah hat sich einen Job in der erfolgreichen RTL2-Castingshow „Curvy Supermodel“ geangelt!

Wie die Zeitung berichtet, soll die 24-Jährige eine Backstage-Sendung rund um Informationen zu den Teilnehmerinnen und ihrer Entwicklung moderieren.

Auch inhaltlich scheint Sarah Lombardi völlig hinter der Botschaft des Formats zu stehen, so erklärte sie gerade erst, dass sie inzwischen voll und ganz zu ihren eigenen Kurven stehen würde.

Fans müssen sich zum Glück nicht mehr allzu lange gedulden, bis sie Sarah Lombardi bei ihrem neuen TV-Job begleiten können: Schon ab Juli soll die zweite Staffel von "Curvy Supermodel" auf RTL2 über die TV-Bildschirme laufen.