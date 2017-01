Neues Jahr, neue Nachrichten von den Lombardis! Und diese Neuigkeit wird wirklich alles verändern. Am 7. Januar wird die Wohnung von Sarah und Pietro Lombardi vermietet. In der 97 Quadratmeter großen Wohnung in Brühl wohnte Sarah bisher mit Söhnchen Alessio. Doch nun läuft der Mietvertrag aus und die Sängerin muss ihre Koffer packen. Doch mit wem sie jetzt zusammenzieht, ist wirklich eine Überraschung: