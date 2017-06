Sarah Lombardi: Dieses Bauch-Foto sorgt für Wirbel!

Eigentlich wollte Sarah Lombardi nur einen Schnappschuss nach dem Sport mit ihren Fans teilen. Doch das Foto sorgt für heftigen Wirbel: Denn alle Blicke wandern auf den Bauch der Sängerin!

Sarah Lombardi ist superschlank!

Es ist allerdings keine kleine Wölbung, die neue Schwangerschaftsgerüchte entfacht. Ganz im Gegenteil! Denn die Sängerin zeigt sich schlank wie eh und je. Von ihren Babypfunde, über die sie sich seit Monaten beschwert, ist rein gar nichts zu erkennen! Ihr Bauch ist flach wie zu DSDS-Zeiten.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 9. Jun 2017 um 2:46 Uhr

Sarah Lombardi: Viel Lob von ihren Fans

Das Foto von Sarah Lombardi lässt ihre Fans staunen! Sie überhäufen die 24-Jährige mit Komplimenten. "Hammerfigur Sarah", "Was eine Figur und eine hübsche Frau" "Du hast eine so wunderschöne Figur!", oder "Wie schlank", schreiben sie begeistert unter das Bild. Scheint, als wäre Sarah in der letzten Zeit sehr fleißig im Fitnessstudio gewesen.

Sarah Lombardi: Geburtstagsüberraschung für Pietro!

Überhaupt scheint Sarah Lombarid wieder happy zu sein. Nicht nur ihr Body ist der Hammer. Sie und Pietro haben nach der schlimmen Trennung offenbar eine harmonische Beziehung zueinander. Heute feiert Pietro Lombardi seinen 25. Geburtstag. Als Überraschung hat Sarah zusammen mit Alessio Muffins für ihren Ex gebacken.