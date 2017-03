Sarah Lombardi: Dieses Polizeiauto-Pic sorgt für großen Ärger

Sarah Lombardi scheint sich den Rat ihrer Fans zu Herzen genommen zu haben und legte eine ungewöhnlich lange Facebook-Pause ein. Nun postete sie nach langer Zeit mal wieder etwas auf ihrer Pinnwand und erntete dafür direkt Kritik von den Fans.

Eigentlich gibt es an dem Foto nichts auszusetzen: Sarah und Alessio verbringen den Tag zusammen und lassen sich dabei in einem kleinen Polizeiwagen ablichten. „Achtung, Achtung, hier kommt die Polizei. Wir schauen dann mal nach dem Rechten“, schreibt die 24-Jährige dazu.

Die gehässigen Kommentare lassen jedoch auch bei so einem süßen Schnappschuss nicht lange auf sich warten. „Du hast den Verkaufslink für den Rucksack vergessen“, schreibt ein Fan und spielt damit auf die Werbeanzeigen an, die Sarah immer wieder mal gerne postet. „Immer das arme Kind mitposten, damit du gut da stehst. Dir kann echt keiner mehr helfen“, schreibt ein anderer User. Von Mama Sonja Strano gibt es dennoch einen Daumen nach oben. Gemeinsam mit ihrer Tochter versucht sie immer noch, den Hass einfach an sich abprallen zu lassen.