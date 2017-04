Jetzt will Sarah Lombardi ihr Liebesglück nicht mehr verstecken! Nachdem die Sängerin endlich zugegeben hat, dass sie und ihre Jugendliebe Michal T. ein Paar sind, zeigt sie sich endlich mit ihrem Freund und postet das erste süße Liebes-Selfie!

Sarah Lombardi: Sie lässt endlich die Bombe platzen!

Sarah Lombardi strahlt an der Seite von Michal

In ihrer App zeigt sich Sarah Lombardi happy mit ihrem Schatz und schreibt dazu: "Tu was du selbst willst, nicht was andere wollen!" Michal und Sarah strahlen in die Kamera, wirken verliebt und unglaublich glücklich.

Sarah Lombardi: Erstes Liebes-Selfie mit Michal Sarah Lombardi/App

Sarah Lombardi schaut endlich nach vorne

Knapp sechs Monate nach der öffentlichen Trennung von Pietro Lombardi scheint Sarah ihr Glück endlich genießen zu können. Kurz nach dem das Liebes-Aus und die Affäre mit Michal T. an die Öffentlichkeit kam, wurde die Musikerin extrem angefeindet. Fiese Beleidigungen und sogar Drohungen musste sie täglich ertragen. Mittlerweile hat sich die Lage endlich beruhigt und Sarah kann wieder nach vorne schauen. Und das tut sie nun mit dem neuen Mann an ihrer Seite.

Schon kurz nach der Trennung von Pietro erklärte sie gegenüber RTL 2, dass es sich bei Michal nicht bloß um eine unbedeutende Affäre handelt, sondern tatsächlich Gefühle im Spiel sind. Jetzt kann sie diese Gefühle auch endlich in der Öffentlichkeit zeigen...