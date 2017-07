Sarah Lombardi: Fieser Posting-Klau

Im Krallen ausfahren ist Sarah Lombardi ja schon geübt. Die besten Voraussetzungen, um die Katze zu kopieren, hat sie sich wohl gedacht und machte Daniela Katzenberger jetzt mit einem Facebook-Post Konkurrenz.

Genau wie die Katze postete Sarah am Dienstagabend vor dem zu Bett gehen nun ein Foto, das sie im natürlichen Schlaf-Look zeigt. Besonders auffälig: Sarah veröffentlichte das Foto nur eine Stunde nach der Katze, klaute ihr somit den Post.

Sarah Lombardis Follower beschimpfen sie

Das blieb natürlich auch ihren Followern nicht verborgen. Sie beschimpfen Sarah in den Kommentaren für den Posting-Klau, finden, dass sie mit der Creme, die sie sich ins Gesicht geschmiert hat keineswegs so gut aussieht, wie Daniela Katzenberger in ihrem süßen Schlaf-Outfit.

"Kannst dir noch so viel Mühe geben, an die Natürlichkeit der Katze kommst du nicht ran, auch wenn du sie noch so oft versuchst nachzumachen!“, schrieb ein genervter Facebook-Nutzer.

Sarah Lombardi klaute schon vorher Posting-Ideen

Was er meint: Es war nicht das erste Mal, dass Sarah Lombardi Daniela Katzenbergers Posting-Ideen klaute. Erst vor kurzem battleten sich die zwei Frauen mit Bildern, auf denen sie sich mehr oder weniger akrobatisch verrenkten.

Daniela Katzenberger postete ein Bild, auf dem sie eine Brücke macht, kurz darauf tat Sarah das Gleiche. Danach legte die Katze mit einer Pose nach und Sarah - die gab auf. Stellte das Sport-Posting ein.

Wer den Wettkampf dieses Mal gewinnt? Wohl die, die hübscher aussieht vor dem Schlafen gehen. Und was das angeht, haben die jeweiligen Fans sicher ihre ganz eigenen Meinungen...