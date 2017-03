Sarah Lombardi: Heißer Bikini-Clip entzückt die Fans

Ganz schön sexy!

Sarah Lombardi genießt ihr Leben momentan in vollen Zügen und will es sich nicht nehmen lassen, nach dem Trennungsskandal endlich zur Normalität zurückzukehren. In einem Facebook-Video kündigte sie gestern bereits an, dass sie bei dem schönen Wetter gerne schwimmen gehen würde.

Nun teilte sie einen kurzen Bikini-Clip mit ihren Fans, in dem sie glücklich in den Pool springt. Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es von ihren Facebook-Followern auch nach mehreren Stunden nicht einen einzigen bösen Smiley für ihren Beitrag. Ein großer Erfolg, wenn man die fiesen Kommentare bedenkt, denen Sarah sich seit Monaten stellen muss.

„Du siehst toll aus und der Bikini ist super“, freut sich ein Fan über das kurze Video. Über so viel Zuspruch dürfte die 24-Jährige sich wirklich sehr freuen. Bleibt zu hoffen, dass es auch in Zukunft mehr positives Feedback für die Ex von Pietro Lombardi geben wird.