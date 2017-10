Sarah Lombardi: Heißer Flirt auf ihrer Geburtstags-Party!

Exklusive Fotos zeigen Sarah Lombardi sehr vertraut mit einem unbekannten Mann...

Dieser Mann bringt Sarah Lombardi wieder zum Lächeln. Exklusive InTouch-Bilder zeigen die Sängerin in der Kölner Event-Location „Herbrand’s“ beim heißen Flirt mit einem attraktiven Unbekannten. Auf der dortigen Ü40-Party feierte die Rheinländerin gemeinsam mit ihrer Mutter Sonja, ihrer Tante, ihren drei Cousinen und deren Freunden in ihren 25. Geburtstag hinein. Und ein Partygast bemühte sich besonders um die schöne Musikerin. „Der junge Mann verbrachte viel Zeit an ihrer Seite, redete immer wieder auf sie ein und bekam dafür das ein oder andere schöne Lächeln von Sarah“, berichtet der Fotograf vor Ort.

Sarah Lombardi nimmt die Fotos gelassen

Später tanzten beide auch mit Sarahs Verwandten auf der Bühne und stießen um Mitternacht auf den Geburtstag des Reality-Stars an. Geht da etwa mehr? Ist Sarahs Verehrer sogar schon in die Familie aufgenommen? Immerhin feiert er mit allen gemeinsam diesen wichtigen Tag. Als Sarah später den Fotografen bemerkt, reagiert sie entspannt: „Mach ruhig Bilder, ich habe nichts zu verheimlichen“, sagt sie beim Verlassen der Party. Das tat sie übrigens nicht etwa Arm in Arm mit dem Charmeur, sondern mit ihrer Mama Sonja. Auch als InTouch Sarah mit den verheißungsvollen Fotos konfrontiert, bleibt sie gelassen: „Klar redet man auf einer Party auch mal mit anderen Gästen, wobei er auch zu unserer Truppe gehörte. Aber da lief nichts, alles easy.“

Sarah Lombardi: Pikante Liebes-Fotos aufgetaucht

So, so! Ähnlich sieht es auch derzeit zwischen ihr und ihrem Noch-Ehemann Pietro aus. Zuletzt kursierten gemeinsame Fotos aus dem Fitness-Studio. Bahnt sich denn da etwa eine Liebes-Sensation an? „Wir verstehen uns gut und haben ja mit Alessio einen gemeinsamen Sohn. Klar, dass wir uns da austauschen.“ Es scheint, als wolle sich Sarah nach allen Eskapaden erst mal auf sich selbst konzentrieren.

Auch mit Pietro läuft es wieder

Ein gemeinsames Foto des Ex-Pärchens sorgte vergangene Woche für Aufruhr. Viele diskutierten über ein mögliches Liebes-Comeback. Sarah verrät gegenüber InTouch: „Ja, wir verstehen uns. Mehr geht da aber nicht.“ Immerhin: Auch im Netz unterstützen sich beide, Pietro gratulierte Sarah zuletzt öffentlich zum Geburtstag.