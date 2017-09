Sarah Lombardi: Heißes Pool-Pic sorgt für Begeisterung

Nach der Schwangerschaft fühlte Sarah Lombardi sich in ihrem Körper lange unwohl. Inzwischen hat die 24-Jährige allerdings einen Weg gefunden, die letzten Pfunde loszuwerden und sich wieder gut zu fühlen.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 20. Sep 2017 um 16:10 Uhr

Auf ihrer Instagram-Seite postete sie nun einen Schnappschuss von sich im Badeanzug. Besonders der tiefe Ausschnitt und die straffen Beine der Sängerin fallen den Followern sofort auf. „Vermisse den Sommer jetzt schon“, schreibt sie zu dem heißen Pool-Pic.

Den Fans scheint die sexy Pose jedenfalls richtig gut zu gefallen. „Wunderschöne Beine" und "Mit dir an meiner Seite wäre der Winter auch vollkommen okay", schreiben einige User in den Kommentaren. Sarahs Body kann sich eben wirklich sehen lassen!