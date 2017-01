Sarah Lombardi: Hochzeit mit Michal T. geplant?

Die Ehe mit Pietro ist gescheitert, daran besteht wohl kein Zweifel mehr. Seit herauskam, dass Sarah Lombardi eine Affäre mit ihrer Jugendliebe Michal T. hatte, will der gehörnte Gatte nichts von einer Versöhnung wissen. Und inzwischen hat offenbar auch Sarah kein Interesse mehr an einem Liebes-Comeback. Zumindest zeigte sie sich in letzter Zeit ganz ungeniert mit ihrem Lover in der Öffentlichkeit und gibt auch zu, dass er in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Dass sie tatsächlich ein Paar sind, bestätigte sie allerdings noch nicht.

Planen Sarah und Michal ihre Hochzeit?

Obwohl immer wieder Gerüchte aufkamen, dass sie möglicherweise bereits schwanger von Michal T. sei, bekennt sich Sarah immer noch nicht offiziell zu ihrer neuen Liebe. Doch nun gibt es neue Hinweise, die belegen, wie ernst es tatsächlich zwischen ihnen ist. Und obwohl Sarah und Pietro noch nicht mal die Scheidung eingereicht haben, gibt es nun brandheiße Hochzeitsgerüchte. Was wirklich dahintersteckt, erfahrt Ihr im Video: