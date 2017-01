Sarah Lombardi: Ihr Bruder Gianluca nimmt sie in Schutz!

Es sollte eine nette Geste sein, doch der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Sarah Lombardi teilte bei Facebook den neuen Song ihres Ex Pietro Lombardi. Für viele User total scheinheilig! "Bitte nicht so scheinheilig ... Ist ja nicht seit heute draußen der Song... Welcher Manager hat dir eingeredet, dass es besser für dein Image wäre?", schimpfen sie im Einklang! Nach dem Fremdgeh-Skandal im Oktober ist die Sängerin ohnehin ständigen Shitstorms ausgesetzt. Egal was Sarah Lombardi postet, die bösen Stimmen lassen nie lange auf sich warten. Jetzt platz ihrem kleinen Bruder Gianluca Engels der Kragen!

Gianluca Engels macht sich für Sarah Lombardi stark

Bei Facebook greift der Schüler jetzt die Hater seiner Schwester an. "Digga, musst du eigentlich überall deinen Senf dazugeben? Jetzt mal ohne Spaß, lass die doch. Ich glaube du weißt am wenigsten, ob die sich verstehen oder nicht. Für beide geht momentan das Leben weiter und wenn die sich verstehen und helfen, muss man es akzeptieren und nicht hetzen." Starke Worte!

Gianluca begleitete Sarah schon nach Griechenland

Gianluca hält immer zu seiner Schwester! Er war auch derjenige, der sie nach Griechenland begleitete, kurz nachdem die Fotos von Sarah Lombardi und Michal T. augetaucht waren. Damals kümmerte er sich vor allem rührend um den kleinen Alessio. Und so viele Anfeindungen wie Sarah immer noch bekommt, auf eins kann sie immer zählen: Ihre Familie!