Sarah Lombardi im Diät-Wahn. So viel will sie noch abnehmen!

Sarah Lombardi wirbt hartnäckig für Diätgetränke, egal auf wie viel Kritik sie dafür stößt. Schließlich muss die zukünftige Ex-Frau von Pietro Lombardi nun alleine dafür sorgen, dass Geld aufs Konto kommt. Außerdem kann sie so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen, denn Sarah Lombardi will selbst auch noch ein paar Extrapfunde loswerden: „Ich war gestern einkaufen und vorher war ich noch beim Sport. Ich will jetzt mit Sport wieder richtig anfangen. Weil ich hab ja immer noch vier, fünf Kilo oder so. Die will ich auf jeden Fall runterkriegen.“ Oder ist es doch nur eine Masche, um den Tee an den Mann zu bekommen und eigentlich will die 24-Jährige gar nicht abnehmen?

Und täglisch grüßt Sarah Lombardi der Shitstorm

So oder so stieß das Facebook-Live-Video, in dem Sarah Lombardi über ihre Diätpläne schwadronierte nicht unbedingt auf Zustimmung. Das Problem war nämlich, dass Alessio, dem es laut Hashtag unbedingt immer gut gehen sollte nonstop im Hintergrund weinte. Darüber war der wütende Mob natürlich nicht erfreut und machte seinem Ärger mittels Kommentarfunktion Luft. Ob Sarah Lombardi nun abnehmen möchte, oder nicht und wie motiviert die Sängerin das Projekt in Angriff nimmt, ist der Facebook-Gemeinde dabei völlig egal. Sie sind so damit beschäftigt, Sarah Lombardi als schlechte Mutter hinzustellen, dass alles andere nebensächlich wird. Aber das ist sie ja schon gewohnt und will eigentlich nur noch witzige Mine zum bösen Spiel machen. Aber vielleicht wäre es doch die bessere Idee, wenn sich Sarah Lombardi einfach mal eine Zeitlang aus der Öffentlichkeit zurückzieht..