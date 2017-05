Sarah Lombardi im Urlaub mit Michal T. und Alessio: Das sagt Pietro dazu - Liebe gegenseitige Botschaften zum Vatertag und Muttertag, gemeinsame Treffen und eine insgesamt recht positive Einstellung zueinander machen wohl doch noch kein Liebescomeback. Auch wenn das Märchen von Sarah und Pietro Lombardi nach dem schrecklichen Trennungsdrama vom Oktober 2016 irgendwie ein Happy End verdient hätte.

Sarah Lombardi: Zurück zu Pietro? Gemeinsame Fotos aufgetaucht!

Denn derzeit ist Sarah Lombardi mit Sohn Alessio und ihrem neuen Freund Michal T. in der Türkei. Wie Bild berichtet, habe Michal T. auch den kleinen Alessio gefüttert beim Essen. Offenbar ist es Sarah ernst mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Doch was sagt Pietro dazu? Er hat zwar schon häufiger betont, dass er sich bewusst ist, was mit Sarah und Michal läuft. Aber bleibt er auch so cool, wenn es um seinen Sohn geht?

Pietro Lombardi macht seinen Arm mit neuem Tattoo zum Alessio Schrein

Alessio bleibt ein Lombardi!

„Das ist mit mir abgesprochen. Was die beiden machen, ist mir egal, aber eins steht fest: Alessio wird immer ein Lombardi bleiben", erklärt Pietro gegenüber der Bild. Es bleibt also alles beim Alten. Pietro Lombardi erklärte schon ziemlich früh, dass er ein Liebescomeback ausschließen würde. Ausgerechnet Sarah Lombardi, die eigentlich nun wieder in festen Händen ist, ließ sich immer wieder zu Anspielungen hinreißen, die vermuten lassen, dass sie Pietro doch zurück haben will.

In jedem Falle scheint die Situation momentan friedlich zu sein und jeder geht so seiner Wege...