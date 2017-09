Sarah Lombardi ist Single und Michal T. küsst schon eine andere

Sarah Lombardi: Michal T. küsst eine andere - In den letzten Wochen haben wir ohnehin den Eindruck gewonnen, dass es zwischen Sarah Lombardi und ihrem Pietro-Lombardi-Nachfolger Michal T. aus ist. Nun sind Fotos aufgetaucht, die eine deutliche Sprache sprechen und die Befürchtungen bestätigen. Als hätte Sarah gewusst, dass Magazinen Fotos von Michal und einer anderen Frau vorliegen, sehen wir auf ihrem Facebook-Profil folgendes Statement:

"Ihr Lieben, ja ich bin in keiner Beziehung - und damit geht es mir sehr gut! Ich konzentriere mich momentan voll und ganz auf mich und vor allem Alessio. Das Mama-Sein gibt mir zurzeit alles was ich brauche um glücklich zu sein. Ich schicke euch ganz viele Küsse aus Nashville."

Sarah Lombardi: Sucht sie im Netz nach einem neuen Mann?

Es ist also offiziell. Nur wenig später wurden Fotos von Michal T. veröffentlicht, wie er eine andere Frau küsst und ihren Hintern dabei anfasst. Er lässt lieber Taten, statt Worte sprechen.

Da fragt sich nur, wie lange Sarah Lombardi und Michal T. schon getrennt sind. Es könnte ein Grund dafür sein, dass man Sarah und Pietro Lombardi in letzter Zeit so häufig und vertraut miteinander gesehen hat. Ob das nun auf ein Liebescomeback hindeutet oder nicht, so dürfte die Lage zwischen den beiden Eltern ohne Michal T. in jedem Falle etwas entspannter sein.