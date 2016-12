Sarah Lombardi ist verliebt: Michal T. bestätigt ihre Beziehung!

Es ist also tatsächlich wahr. Die Fotos von Sarah Lombardi, die sie gemeinsam mit ihrer vermeintlichen Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt zeigen, haben ja schon einiges vermuten lassen. Natürlich wirkte es so, als seine Sarah Lombardi und ihr Ex-Freund ein Paar. Doch auf der anderen Seite weinte die Sängerin in der Trennungsdoku bittere Tränen und schwor, dass sie am liebsten ihren Pietro wieder zurück haben wolle. War offenbar nicht so ganz die Wahrheit.

Denn nun muss der gehörnte Ehemann, Pietro Lombardi, erfahren, dass Ehefrau Sarah mit ihrem Ex, Michal T., offenbar auf Wolke 7 schwebt. Ein Facebook-Post von Michal hatte schon für Wirbel gesorgt. Doch er wurde schnell wieder gelöscht. Aber nun hat der neue Freund von Sarah Lombardi sein Schweigen gebrochen und „ok“ gegenüber die Karten auf den Tisch gelegt „Wir lieben uns. Ich habe immer auf sie gewartet. Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen.“ Es ist das erste Mal, dass sich Michal sich so öffentlich zu Wort gemeldet hat. Bislang hatte er sich einfach nur in Schweigen gehüllt.

Für Pietro Lombardi ganz sicher nicht einfach zu verdauen, aber er muss sich nun wohl oder übel damit abfinden. Was Sarah und ihren neuen Freund nun erwartet, kann man sich wohl vorstellen. Die Hasspredigten auf ihrer Seite finden keine Ende mehr. Es ist eigentlich völlig egal, was sie postet, Sarah Lombardi wird beschimpft. Und die Tatsache, dass Michal nun ihre Liebe bestätigt hat, dürfte die Situation nicht unbedingt verbessern. Es dürften also noch schwere Zeiten auf die Verliebten zukommen.