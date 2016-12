Sarah Lombardi: Jetzt spricht der Ex von Mama Sonja Strano!

Seit der Trennung von Sarah Lombardi und Ehemann Pietro vergeht kaum ein Tag ohne eine Schlagzeile über die beiden. Dabei sind es nicht nur sie, die dabei im Mittelpunkt stehen. Auch ihre Familie und Freunde sorgen für die eine oder andere Schlagzeile. So auch Sarahs Mutter Sonja Strano. Die sorgte erst letzte Woche für Wirbel, weil sie sich nicht nur öffentlich mit Rapper Farid Bang zoffte, da er zu oft den Namen von Enkelkind Alessio benutzte. Es tauchte auch ein Knutschfoto von ihr und einem sehr jungen Lover aufgetaucht ist. Und ausgerechnet er meldet sich jetzt auch zu Wort!

Ein von Pascal Meier (@pascal9.0) gepostetes Foto am 21. Nov 2016 um 12:29 Uhr

Wer ist der Freund von Sonja Strano?

Der Ex von Sonja Strano heißt Pascal und ist ein junger Fußballer. Wie Promiflash berichtet war er über ein Jahr mit der Mutter von Sarah Lombardi zusammen. Doch im Interview mit dem Onlineportal verliert er nicht etwa ein böses Wort über seine Ex oder plaudert aus dem Liebes-Nähkästchen. Nein, er nimmt sie in Schutz und greift Rapper Farid Bang an! "Ich find's nicht so cool, wenn man sich auf Kosten anderer lustig macht. Das ist erbärmlich", so der 26-Jährige.

Der Rapper postete das Knutschbild von Sonja Strano und Pascal bei sich auf Facebook und kommentierte böse: "Anscheinend steht die Mutter von Sarah auf junge Kerle. Ich wusste doch ich bin ihr Typ , zumindest vom Alter!" Das lässt Pascal so nicht auf Sonja sitzen und fordert Farid heraus. "Ich könnte dich beim Promiboxen umhauen - oder bei "Schlag den Star, aber ich weiß nicht, ob dein IQ dafür ausreicht!" Hier ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen...