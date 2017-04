Sarah Lombardi: Klares Statement zur Verlobung mit Michal!

Einen goldenen Ring am Finger von Sarah Lombardi sorgte gerade erst für eine Menge Spekulationen. Nachdem die Sängerin gerade erst eingestanden hat, dass sie sehr wohl eine Beziehung mit Michal T. führt. Bislang hatte sie immer abgestritten, dass sie und ihr Ex-Freund, mit dem sie ihren Noch-Ehemann Pietro Lombardi betrogen hat, zusammen ist. Doch dann kam das große Outing. Da passt dieser mehr als verdächtige Ring natürlich absolut ins Konzept und jeder vermutet hinter dem Schmuckstück einen Verlobungsring von Michal. Immer sollen Michal und Sarah bereits zusammen in einer Wohnung leben. Lange rede, kurzer Sinn, RTL war die Vermutungen zu vage. Also hat der Sender direkt beim Management von Sarah Lombardi nachgehakt. Die Antwort: „Da ist nichts Wahres dran!“

Vielleicht macht Michal T. seiner Sarah bald einen Antrag

Aber was nicht ist, kann ja immer noch werden. Immerhin läuft die Scheidung von Sarah und Pietro bereits auf Hochtouren, Sarah und Michal sollen bereits zusammenwohnen und di Musikerin macht kein Hehl daraus, dass sie sich noch mehr Kinder wünscht. Vielleicht handelt es sich dann beim nächsten Ring, der an Sarah Lombardis Finger blitzt, doch um einen Verlobungsring. Denn allzu lange dürfte es gar nicht mehr dauern, bis di Ehe vom einstigen DSDS-Traumpaar offiziell geschieden ist. Und dann kann Michal T. die Gunst der Stunde nutzen und seine Freundin fragen, ob sie ihn heiraten möchte. Dann bleibt abzuwarten, ob sie sich tatsächlich so schnell wieder traut.