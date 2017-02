Sarah Lombardi: Liebeserklärung an Alessio sorgt für neuen Shitstorm

Nach dem Fremdgeh-Skandal und der Trennung von Pietro löst Sarah Lombardi einen Shitstorm nach dem anderen aus.

Sarah Lombardi hat eine Liebeserklärung an ihren Alessio gepostet und postete dazu ein Foto von sich und ihrem Sohn. "Ich liebe dich so sehr, mein Großer, und das Wichtigste ist, dass du es weißt“, schrieb Sarah Lombardi dazu. "Du bist alles, was ich habe, und alles, was ich brauche. Ich werde niemals von deiner Seite weichen und immer deine Hand halten", schrieb die Sängerin weiter.

Bei den Fans sorgt das mal wieder für Unmut. "Dass du immer wieder Bilder von deinem Sohn ins Netz stellst, ist für mich unbegreiflich", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Immerhin gibt es auch einige positive Kommentare: "Ein sehr schönes Foto von euch beiden und einen wirklich tollen Text hast du verfasst." Einige User raten ihr, eine Social Media-Pause einzulegen…