Sarah Lombardi: Liebeserklärung an ihren Bruder sorgt für Shitstorm

Es wird einfach nicht ruhiger um Sarah Lombardi. Gerade erst legte sie sich in einem Video mit ihren Fans an und machte deutlich, dass sie auf die negativen Kommentare auch gut verzichten könne und schon klopft der nächste Shitstorm an der Tür.

Auf ihrer Facebook-Seite postete die Sängerin ein Foto von sich und ihrem Bruder. Dazu schrieb sie: „Familie... sind Menschen, die dir völlige Freiheit geben, du selbst zu sein. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin wirklich dankbar dafür, jemanden wie dich an meiner Seite zu haben, Bruderherz.“ So weit, so gut. Doch dann leitet Sarah in dem Satz plötzlich zu einer Teewerbung über und es wird klar, dass es sich bei diesem vermeintlich liebevollen Post letztendlich doch nur um eine bezahlte Werbeanzeige handelt.

Das fällt natürlich auch den Fans auf und viele sich außer sich vor Wut. „Einmal dachte ich du postet etwas Sinnvolles... und sehe weiter unten wieder Werbung. Wahnsinn“, pöbelt ein Follower in den Kommentaren. Und auch andere Fans finden, dass die 24-Jährige lieber einen Gang zurückschalten sollte: „Ich frag mich wirklich, wer dich noch als Werbegesicht haben möchte“.

Sieht ganz so aus, als hätten die Fans Sarah ihren Fehltritt noch nicht verziehen...