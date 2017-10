Sarah Lombardi: Liebeserklärung an Pietro!

Es wäre das Liebes-Comeback des Jahres! Seitdem Sarah und Pietro gemeinsam im Fitness-Studio gesehen wurden, spekuliert das Netz über eine erneute Beziehung der beiden.

Was das angeht, nahmen Sarah und Pietro ihren Fans zwar bereits den Wind aus den Segeln und sagten, dass sie kein Paar sind - dennoch hat Sarah noch immer ein paar süße Worte für ihren Ex Pietro übrig.

Sarah Lombardi hat Pietro noch lieb

"Wir lieben uns nicht mehr, aber ich habe Pietro lieb", sagte sie jetzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Die Gesellschaft ist gewohnt, dass man sich nach einer Trennung hassen muss - für immer und ewig. Für die ist es vielleicht ungewohnt, dass wir trotzdem gut miteinander klarkommen. So gut wie wir uns heute verstehen haben wir uns vor einem Jahr schon lange nicht mehr verstanden."

Ein Jahr. Genau so lange ist es jetzt her, dass sich Sarah und Pietro Lombardi getrennt haben. Dennoch verbringen sie noch immer Zeit miteinander - und das nicht nur wegen ihres Kindes. Ertst kürzlich wurden sie gemeinsam in einem Fitness-Studio gesichtet. "Wir trainieren im selben Studio. Wir begrüßen uns dort natürlich und reden miteinander. Wir können miteinander super sprechen. Wir sind nach all dem befreundet. Anfangs war da nur Zorn und Hass, der sich angestaut hatte. Das musste alles raus. Pietro ist genauso meine Familie wie unser Sohn. Er gehört dazu", sagte Sarah.

Die Scheidung ist noch nicht eingereicht

Und auch auf dem Papier gehört Pietro noch zu Sarahs Familie. Die Scheidung der beiden ist noch nicht eingereicht, wie sie in dem Interview bestätigt.

Sarah Lombardi beteuert zwar weiterhin, dass es kein Liebes-Comeback gibt und dass alles genau so habe passieren müssen, um sie zu der Frau zu machen, die sie heute ist. Dennoch bleibt das Gefühl, dass das letzte Kapitel in ihrer und Pietros Geschichte noch nicht geschrieben ist.

Doch ein Liebescomeback? Sarah Lombardi fährt Pietros Porsche!

Nicht zuletzt auch wegen Sätzen wie diesen, in denen die 25-Jährige ihre "Märchen-Liebe" beschreibt: "Für mich geht es dabei um eine Liebe, bei der ich weiß, der andere ist immer für mich da. Wirklich abrufbereit. Zu zweit eins sein. Genau das hatten Pietro und ich auch geschafft. Das mit einem Mann noch einmal herzustellen wäre mein Wunsch. Muss aber nicht jetzt sofort sein. Nicht morgen." Vielleicht dafür ja aber übermorgen und vielleicht ja auch noch einmal mit Pietro...