Sarah Lombardi: Mega Zoff um Alessio

Neuer Ärger bei den Lombardis! Weil Sarah (24) Söhnchen Alessio (2) in ihrer neuen TV-Doku „Echt Familie – Das sind wir“ (montags, 20.15 Uhr, RTL II) sehr aktiv vor die Kamera hält, kommt Kritik auf. In "Closer" sprechen sich Prominente gegen einen solch offenen medialen Umgang mit Kindern aus. Und auch Alessios Vater Pietro kommt zu Wort, und er zeigt eine überraschende Reaktion...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video:

Alessio ist der heimliche Star der neuen Doku

Er tanzt ausgelassen im Wohnzimmer, entscheidet über Sarahs Abend-Outfit, wird liebevoll gefüttert und thront auf Mamas Arm, während sie eine bewegende Lebensbeichte ablegt. Keine Frage: In ihrer neuen TV-Doku ist der sehr präsente Alessio der heimliche Star. Doch sollte ein Zweijähriger derart offensiv in einer TV-Doku präsentiert werden, in der seine Mutter sehr emotional über ihre Zwangsstörungen berichtet?

Sarah Lombardi: Schock-Diagnose

Während sich die sozialen Medien überwiegend mit Sarahs Beichte beschäftigen und sich nur vereinzelt über Alessios TV-Karriere aufregen („Musst du deinen Sohn so vorführen, Sarah?“), finden prominente Kollegen diesen Umgang nicht allzu gut.

Eine Grundsatz-Entscheidung. Auf der anderen Seite sind aber auch hochrangige Promis wie Verona Pooth (49) oder Doku-Soap-Stars wie Melanie Müller (29) besonders zeigefreudig, was ihren Nachwuchs angeht.

Als "Closer" Sarah mit dem Thema konfrontiert, hat sie jedoch ihre ganz eigene Meinung zu dem Thema...