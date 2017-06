© about you

Sarah Lombardi: Michal T. hat genug von Beziehungen - Man mag es noch gar nicht richtig glauben. Die Ehe zwischen Sarah und Pietro Lombardi ist vorbei und die neue Beziehung mit Michal T., die wesentlich zur Trennung beigetragen hat ist auch passé. Offiziell hat Sarah es noch nicht verkündet, aber die Hinweise häufen sich, dass dem wirklich so ist.

Sarah Lombardi: Trennung von Michal T.!

So liegen inTouch nun exklusiv weitere Chatverläufe vor, aus denen deutlich wird, dass Michal T. einen Schlussstrich gezogen hat. Er wird über Facebook angeflirtet, blockt aber ab. Man könne sich ja mal treffen, wird ihm vorgeschlagen. "Ja, aber ich such nichts. Bin grad aus einer Beziehung raus", sagt er. Doch ist er immerhin schon so weit, mit anderen Frauen zu schreiben und zu flirten.

So tauchte auch schon ein Foto auf, dass den Ex von Sarah Lombardi fröhlich mit Freunden zeigt. Zu allem übel ist auch eine Frau bei Michal, die Sarah ganz ähnlich sieht. Damit dürfte nun ziemlich deutlich klar sein, dass der Kölner die treibende Kraft bei der Trennung gewesen sein muss.