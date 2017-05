Sarah Lombardi missbraucht Muttertags-Post für Werbung - "Geld stinkt nicht!", heißt es so schön. Aber dass dieser Post für Ärger sorgt, war doch klar. Na klar: Auch Sarah Lombardi muss zusehen, dass sie irgendwie Geld verdient. Und ihr massiver Imageschaden, den sie seit der Trennung von Pietro Lombardi erlitten hat, steigert nun auch nicht unbedingt ihren Marktwert.

Nun investierte Sarah Lombardi einen Tag vorm Muttertag noch einmal richtig in ihre Rentenkasse und büßt prompt weiter Popularität ein.

Jan Leyk zeigt seine Mama zum Muttertag

"Morgen ist Muttertag und ich werde, wie wahrscheinlich die meisten von euch, meinen Tag mit meiner Mama verbringen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich ihr für alles bin. Meine Mama ist einfach die Beste", schreibt Sarah Lombardi und zeigt dazu ein Bild von sich und Mutter Sonja Strano. Doch noch ehe der geneigte Lombardi-Fan ein "Oh wie schön" seufzen kann, kommt auch schon wieder Sarahs wahre Liebe, der Fittea, ins Spiel: "Es gibt wirklich nichts schöneres als einen gemütlichen Nachmittag mit ihr und einer Tasse des Superfruit Detox Tea von Fittea zu verbringen und mit ihr über alles zu reden".

Wenig Verständnis in den Kommentaren bei Sarah Lombardi

Das klingt zwar wie Teleshopping aus den 90er Jahren, ist aber wirklich ein Facebook-Post von Sarah Lombardi. Das ist so überzogen, dass es schon wieder lustig ist. Doch viele der Kommentatoren nehmen das mit weniger Humor.

"Jetzt wird selbst der Muttertag für Werbung missbraucht."

"Sie schreckt aber auch vor nichts zurück!"

"Guter Anfang und dann mit der Werbung komplett versaut."

"Sie schafft es wirklich jedes Mal, sich selbst ins Aus zu schießen."

So oder so ähnlich geht das über hunderte Kommentare weiter. Nur wenige bringen Verständnis dafür auf, dass es für Sarah Lombardi eben in gewisser Weise ihr Beruf geworden ist, eine Social-Media-Werbefläche zu sein.

Und da das so ist, lässt Sarah sich nicht einschüchtern und legt direkt am eigentlichen Muttertag nach und posiert mit Mama Sonja und dem gut sichtbaren Gutschein vom "Babor Beauty Spa" in Köln. Eines muss man Sarah Lombardi aber lassen: Weder beim Tee, noch beim Spa macht Sonja Strano den Eindruck, als würde sie das nur im geringsten stören, denn die denkt sich wohl ähnlich wie Sarah, ob nun Muttertag oder nicht: Geld stinkt nicht.