Sarah Lombardi: Mit diesem Facebook-Foto überrascht sie alle!

Bei den Lombardis geht es weiterhin drunter und drüber. Während Pietro mit aller Kraft die Werbetrommel für seine neue Single „Mein Herz“ rührt, entspannte sich Sarah Lombardi gemeinsam mit ihrem vermeintlichen neuen Lover Michal T. im Disneyland Paris. Fans des DSDS-Gewinners sind schäumend vor Wut auf die Barrikaden gegangen, als im Netz gemeinsame Fotos von Sarah Lombardi und dem Mann aufgetaucht sind, mit dem sie ihren Ehemann betrogen hat. Für viele ein Unding. Gerade deshalb, weil Sarah kürzlich noch abgestritten hat, wieder mit ihrem Ex-Freund Michal zusammen zu sein. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und auch weiterhin bleibt Sarahs Verhalten absolut rätselhaft, denn mit einem Foto, welches die junge Mutter nun auf Facebook geteilt hat, sorgt sie definitiv für die nächste MEGA-ÜBERRASCHUNG:

Der Ruf von Pietro Lombardi ist nicht kaputt, kann Sarah ihren jetzt auch retten?

Was Piero Lombardi wohl dazu sagt? Der konzentriert sich derzeit voll und ganz auf seine Musik und auf seinen guten Ruf. Die Einnahmen für seinen aktuellen Song „Mein Herz“ sollen komplett für den guten Zweck genutzt werden. Ziemlich starke Aktion, mit der Pietro natürlich bei seinen Anhängern punktet. Seinen emotionalen Aussetzer hingegen, den seine Noch-Ehefrau heimlich auf Video festgehalten hat, scheint jeder vergessen zu haben. Zumal er jetzt auch ganz cool bleibt , als er von RTL mit den Gerüchten konfrontiert wird, dass Sarah angeblich mit Michal zusammenziehen will: „Wirklich, es ist mir egal. Wenn sie ein Paar sind, vielleicht ist es besser für sie, alleine in so einem großen Haus, kann er auf sie aufpassen.“ Um seinen Ruf hat er sich also offenbar völlig umsonst gesorgt, der Feind bleibt nach wie vor Sarah Lombardi. Ob dieses aktuelle Foto nun etwas an ihrer Lage geändert hat?