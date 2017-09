Sarah Lombardi: Neuer Mann an ihrer Seite

Sarah Lombardi: Neuer Mann an ihrer Seite

Was für eine mega Überraschung! Mit Michal T. läuft es ja offenbar schon seit Wochen nicht mehr so richtig, und es wurde sogar schon über ein Liebes-Comeback mit Pietro spekuliert. Und nun lässt Sarah Lombardi selbst die Bombe platzten...

Sarah & Pietro Lombardi: Drama um Alessio

Anscheinend gibt es einen komplett neuen Mann in Sarah Lombardis Leben! Und nun gibt es sogar das erste Foto, was für große Aufregung sorgt. Wen Sarah nun an ihrer Seite präsentierte, erfahrt Ihr im Video: