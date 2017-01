Einerseits möchte man ihr empfehlen sich einfach für eine längere Zeit zurückzuziehen aus den sozialen Medien. Andererseits ist es auch verständlich, dass Sarah Lombardi sich erklären möchte und dagegen kämpfen möchte, für viele ein Hassobjekt zu sein. Erneut veröffentlicht sie nun ein langes Statement bei Facebook, in dem sie sehr deutlich ihre Fans (und Hater) über die Situation aufklärt und sich erneut für ihre Fehler entschuldigt.

"Dass ich die Ehe erst hätte beenden sollen, bevor so etwas überhaupt passiert und dass ich daraus gelernt habe, ist mittlerweile klar", erklärt sie.

Sie bemüht sich erneut, klarzumachen, dass die Ehe zwischen ihr und Pietro Lombardi schon lange nicht mehr gut lief und sie mehr wie "Bruder und Schwester" zusammengelebt haben und nicht mehr wie ein Paar. Viele ihrer Aussagen hat man seit dem großen Fremdgeh-Skandal schon mal gehört, doch überrascht sie mit ihren Äußerungen darüber, wie das Verhältnis zwischen ihr und Pietro derzeit ist.

"Im Nachhinein können wir sagen, dass es besser so war für uns beide. Denn Pietro und ich verstehen uns jetzt um einiges besser als wir es das letzte Jahr in unserer Ehe getan haben", gesteht sie. Damit haben wohl viele nicht gerechnet. Doch bei all den gut gemeinten Worten und Erklärungen haben ihr viele noch längst nicht verziehen und werden es auch nicht. Ob sich Sarah das alles noch so zu Herzen nehmen muss, ist eine andere Frage. Denn in erster Linie sind das dann wohl doch Dinge mit denen sie mit Pietro und ihrem Umfeld ins Reine kommen muss.