Sarah Lombardi: Rausgemobbt aus der "Curvy Supermodel"-Jury - Es ist der erste größere TV-Job, den Sarah Lombardi seit der Trennung von Pietro Lombardi bekommen hat. Doch ihre Funktion als Backstage-Moderatorin sei laut Bild-Berichten nur eine Art Trostpreis. Eigentlich habe Sarah in der Jury der Show sitzen sollen.

"Let's Dance"-Angelina Kirsch: Schwieriger Start als Curvy Model

"Doch damit war ein Mitglied nicht einverstanden. Darum musste der Sender eine neue Funktion für sie in der Show finden“, behauptet ein Insider der Zeitung. Das ist eine fiese Kampfansage gegen Sarah Lombardi. Sollte dem wirklich so sein, muss es wohl jemand gewesen sein, den der Sender unbedingt dabei haben wollte. Jetzt sitzen Jana Ina Zarrella, Choreograf Carlo Castro und Peyman Amin in der Jury neben Angelina Kirsch. Alle drei sind erst in dieser Staffel hinzugekommen.

Bodyshamer: So cool reagiert Sarah Lombardi

Insofern deutet es wirklich darauf hin, dass Angelina Kirsch Sarah den Jury-Platz bei "Curvy Supermodel" verweigerte, denn sie ist die einzige, die nicht auszutauschen wäre in dieser Jury. Auch der zitierte Insider behauptet, es sei Angelina Kirsch gewesen, die sich quergestellt hätte.

Von ihrer Seite wird natürlich abgewunken: "Das stimmt nicht, Angelina hat nichts gegen Sarah." Was sollen sie auch anderes sagen? Ob nun Angelina Kirsch, oder wer anderes sich gegen sie ausgesprochen hat, bleibt am Ende egal. Ein fader Beigeschmack wird für Sarah Lombardi in jedem Falle bleiben.