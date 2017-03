Sarah Lombardi: Riesige Angst vor ihrem Live-Auftritt

Arme Sarah Lombardi!

Es scheint, als würde sie doch mehr unter den negativen Kommentaren ihrer Fans leiden, als sie zugeben mag. In einem Live-Video auf Facebook erzählte sie nun, wie viel Angst sie vor ihren letzten beiden Auftritten in Berlin und Brandenburg hatte. Wahrscheinlich hatte sie damit gerechnet, auch auf der Bühne die Wut ihrer Fans zu spüren zu bekommen. „Ich war echt überrascht, dass ich so viel positives Feedback bekommen hab“, erklärt sie im Nachhinein aber glücklich.

Die 24-Jährige war sich scheinbar nicht ganz sicher, ob sie wirklich den direkten Kontakt mit den Fans suchen sollte. So gestand sie in dem Video auch, dass sie froh sei, sich letztendlich doch getraut zu haben. Hoffentlich kehrt bald Ruhe ein und die Sängerin muss keine Angst mehr davor haben, sich in der Öffentlichkeit blicken zu lassen.