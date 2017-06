Sarah Lombardi: Rührende Worte an Geburtstagskind Alessio

Vor genau zwei Jahren kam der kleine Alessio auf die Welt. Auch wenn seine Eltern Sarah und Pietro Lombardi heute nicht mehr zusammen sind, ließen sie sich nicht davon abhalten, eine große Party für ihren Schatz zu schmeißen.

Auf ihrer Facebook-Seite postete Sarah einen süßen Schnappschuss von Alessio neben seiner Minions-Torte. Kurz davor schrieb sie noch einige emotionale Zeilen an das Geburtstagskind. "Ich bin so unendlich stolz auf dich, dass es kaum in Worten zu beschreiben ist. Du bist mein Fleisch und Blut, warst 9 Monate lang in meinem Bauch", schreibt die Sängerin gerührt. "Ich bin vielleicht nicht perfekt, werde viele Fehler machen, oft wirst du mich missverstehen. Aber dafür kann ich dir immer eins versprechen: Ich werde dich immer lieben, immer an deiner Seite sein und für dich alle steinigen Wege überqueren."

Als Alessio auf die Welt kam, erwartete seine Eltern ein großer Schock. "Bitte schrei", flehte Sarah kurz nach der Geburt, doch ihr Sohn hatte ein Herzproblem und musste sofort operiert werden. Heute geht es dem kleinen Knirps glücklicherweise wieder gut und er kann seinen zweiten Geburtstag in vollen Zügen genießen.