Sarah Lombardi: Schock-Diagnose

Seit Monaten kämpft Sarah Lombardi darum, endlich wieder unbeschwert leben zu können, muss jedoch einen Rückschlag nach dem nächsten verkraften - wie beispielsweise jüngst die Trennung von Lover Michal T. Und nun auch noch das! Die junge Mutter hat ein ernsthaftes Leiden!

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video:

Sarah Lombardi: Betrogen von Michal T.

Plötzlich solo: Sarah Lombardi hat sich von ihrem Freund getrennt

TV-Star Sarah Lombardi hat gerade erst auf Facebook verkündet, dass sie sich von Michal T. getrennt hat: „Ja, ich bin in keiner Beziehung – und damit geht es mir sehr gut“, postet sie. Zeitgleich tauchten Fotos von Michal mit einer anderen Frau auf: In ihrem sexy Kleid schmiegt sie sich eng an ihn, die Arme um seinen Hals. Seine Hände liegen auf dem Po der anderen Frau. Ein anderes Bild zeigt, wie die beiden glücklich in die Kamera lächeln.

Hat er Sarah etwa betrogen?

Nein! Denn Sarah hat bereits vor dem Flirt des Deutsch-Polen Schluss gemacht. Der soll sich nämlich hinter ihrem Rücken mit einer Pressevertreterin getroffen und über eventuelle Interviews und Red-Carpet-Auftritte verhandelt haben. Scheint, als habe Sarah genau das rausgefunden – und nach diesem miesen Vertrauensmissbrauch die Reißleine gezogen zu haben. Seitdem postet Sarah glückliche Fotos aus Nashville/USA, wo sie sich aktuell für Dreharbeiten aufhält. Für Trauer also keine Zeit. Und auch Sarahs Fans sind durchaus happy: „Das machst du auch genau richtig. Es hat mit Michal halt nicht geklappt – egal. Irgendwann findest du den Richtigen. Genieße das Single-Leben und das Mama-Sein“ – und genau das hat Sarah auch vor.