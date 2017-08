Sarah Lombardi: Schockierende Verkündung

Gerade läuft es zwischen Sarah und Pietro Lombardi wieder besser, sogar von einem Liebes-Comeback war die Rede. Doch nun die schockierende Wende: Die Sängerin machte eine Ankündigung, die fassungslos macht.

Allen Ärger hinter sich lassen. Schluss machen mit den Anfeindungen im Netz und den ständigen Liebesgerüchten. Davon hat Sarah Lombardi in den vergangenen Monaten seit ihrer Trennung von Noch-Ehemann Pietro häufig geträumt: „Ich will, dass dieser ganze Ärger endlich vorbei ist“, sagte die Sängerin zuletzt gegenüber CLOSER – und scheint diesen Plan heimlich vorangetrieben zu haben.

Dabei standen die Zeichen doch auf Versöhnung

Nach monatelangen Dramen um Sarahs Affäre, Jugendliebe Michael T., ließ die Ex-DSDS-Teilnehmerin gegenüber WOCHE HEUTE nun endlich eine Versöhnung mit Pietro durchklingen. Schließlich geht es auch um ihren gemeinsamen Sohn Alessio (2): „Wir kriegen das sehr gut geregelt, dass der Kleine uns beide hat. Das ist uns einfach sehr wichtig und mittlerweile haben wir einen guten Weg für uns gefunden!“ Wie schön, solch versöhnliche Worte zu hören!

Doch ein Liebescomeback? Sarah Lombardi fährt Pietros Porsche!

Es scheint so, dass beide trotz aller Verletzungen das nötige Verständnis füreinander aufbringen: „Pietro ist manchmal einfach Pietro“, sagt Sarah. „Ich lese, was er in der Presse über mich sagt, aber ich nehme ihm das inzwischen nicht mehr übel. Er war schon immer so. Ich kenne ihn nicht anders“, sagt sie. „Wir haben einen guten Weg gefunden und das tut uns und Alessio unheimlich gut.“ Was für schöne Neuigkeiten!