Sarah Lombardi: Schwanger von Michal T.?

Wie ernst ist die Beziehung zwischen Sarah Lombardi und Michal T. wirklich? Im TV beteuerte Sarah ja noch, sie wolle sich überhaupt nicht von Pietro trennen und hoffe auf ein Liebes-Comeback. Doch die Realität sieht offenbar anders aus: Erst vor wenigen Tagen wurde die junge Mutter zusammen mit Söhnchen Alessio auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. An ihrer Seite: Lover Michal!

Auch wenn Sarah ihn im TV nur den "Fehler" nannte, scheint er in Wirklichkeit der neue Mann in ihrem Leben zu sein. Er selbst bestätigte das auch erst kürzlich in einem mysteriösen Facebook-Post, in dem er behauptete, er sei fest mit Sarah zusammen.

Ist Sarah Lombardi bereits wieder schwanger?

Und tatsächlich erhärten sich die Gerüchte nun weiter. Sarah soll bereits ein Baby von ihm erwarten. Für Pietro wäre das auf jeden Fall ein schwerer Schlag - auch wenn er sich nach außen hin immer stark gibt. Wie die Schwangerschafts-News nun an die Öffentlichkeit gelangte und was wirklich dahintersteckt, erfahrt Ihr im Video.