Sarah Lombardi: Schwere Prügel-Vorwürfe!

Wenn Sarah Lombardi ein Facebook-Video postet, regnet es förmlich negative Kommentare. Jeder hat seinen Senf dazuzugeben und vor allem wird über alles Mögliche spekuliert, was oft gar nichts mehr mit dem Video an sich zu tun hat. Jetzt muss sich die junge Mutter auch noch bitterböse Prügel-Vorwürfe gefallen lassen. Seht HIER im Video, was an den schweren Anschuldigen wirklich dran ist: