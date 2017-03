Sarah Lombardi: Selfie-Fail sorgt für Ärger auf Facebook!

Sarah Lombardi kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Gerade erst hatte sie mit einem Facebook-Post ein paar Sympathien erarbeitet, nun reißt sie alles mit diesem Fail wieder ein. Ein Selfie, welches Sarah Lombardi mit Sonnenbrille zeigt, sorgt für Ärger. Aufmerksame User achten aber wirklich auf jedes Detail und wollen in der Spiegelung in den Brillengläsern erkennen, dass Sarah Lombardi mit dem Auto fährt, während sie das Selfie gemacht hat. Ein erboster User schimpft: „Echt super Mutter bist du Sarah, während des fahren ein Selfie machen. Wie kann man nur so sein?! Ich hoffe für dein Kind das er nicht dabei war und ich hoffe wirklich, dass du sowas nicht machst wenn er dabei ist und wenn doch hast du es nicht verdient so ein wundervolles Kind zu haben. So richtig unverantwortlich!!!“

Sarah Lombardi bekommt auch Rückenwind

Das hat gesessen. Allerdings gibt es auch User, die sich hinter Sarah Lombardi stellen und das Foto erklären: „Bin zwar kein Fan und halte nichts davon hier zu posten, aber ist euch nicht aufgefallen das man bei uns rechts fährt? In der Brillenspiegelung fahren die Autos auf der linken Straßenseite. Wenn man ihre Muttermale auf den Fotos und Videos vergleicht merkt man das sie ihre Fotos spiegelt...also sitzt sie auf den Beifahrersitz...“ Tja, da wohl jeder seine eigene Theorie. Ob Sarah Lombardi tatsächlich ein Selfie geschossen hat, während sie Auto fuhr, bleibt wohl ihr Geheimnis. Aber ihr zukünftiger Ex-Mann hat auch bereits wegen vermeintlichem Fehlverhaltens im Straßenverkehr Schelte bekommen.