Sarah Lombardi: Sie kennt ihren Handy-Hacker

Pikante Bilder von Sarah und ihrer ehemaligen Affäre Michal waren ein Grund dafür, dass die Ehe mit Pietro scheiterte. Der DSDS-Sänger trennte sich nach deren Veröffentlichung von Sarah. Bis heute ist ungeklärt, wie die Bilder in die Medien gelangten. Gestern sprach Sarah in der RTL 2-Show "Das große Interview" mit Detlef D! Soost über ihr Privatleben und die Vergangenheit. Ebenfalls äußerte sie eine Vermutung über den Bilder-Hacker.

Pietro glaubte nicht an eine Affäre

In dem Interview mit Detlef zeigte sich Sarah von ihrer emotionalen Seite. Sie sprach unter anderem über ihre Ehe mit Pietro und über die Zeit mit Michal. Pietro glaubte bis zur Veröffentlichung der Bilder nicht an eine Affäre von Sarah. Erst als die Fotos von ihr und Michal veröffentlicht wurden, war auch für ihn offiziell Schluss.

Am Geburtstag allein zu Hause? 1. Foto von Sarah Lombardi nach Fremdgehvorwürfen

Sarah kennt den Handy-Hacker

Bis heute ist nicht bekannt, von wem die Fotos in den Medien veröffentlicht wurden. Allerdings hat Sarah eine Vermutung. So sagt sie gegenüber Detlef: "Wer auch immer es war, den Menschen werde ich kennen." Wer es genau war, weiß Sarah allerdings nicht. Lange wurde vermutet, dass sie die Bilder veröffentlicht hätte. Diese Anschuldigungen wies Sarah allerdings vehement von sich, so auch gestern. Auch Michal möchte Sarah nicht beschuldigen. Eine Zeit lang wurde vermutet, dass die Bilder von einem Freund von Michal veröffentlicht wurden. Dieser habe Sarahs Handy mal zur Reparatur gebracht. Eindeutige Beweise wurden aber auch bei ihm nicht gefunden.