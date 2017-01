Sarah Lombardi: Sie lacht die negativen Kommentare einfach weg

Sie hat es mit Schweigen versucht, mit Erklärungen und einem Gegenangriff - jetzt hat Sarah Lombardi einen ganz neuen Weg gefunden, mit den fiesen Kommentaren auf Facebook umzugehen!

Seit dem Auffliegen ihrer Affäre mit Ex-Freund Michal musste die 24-Jährige so einiges an Kritik einstecken, vor allem in den Sozialen Netzwerken ließen enttäuschte Follower ihrem Frust freien Lauf.

Jetzt scheint Sarah endgültig genug von den Hatern, Nörglern und fiesen Sprüchen zu haben!

Auf Facebook postete sie ein witziges Foto und machte klar: Von jetzt an wird sie einfach über der Kritik stehen!

Auf zwei zusammengefügten Bildern zieht Sarah lustige Grimassen und schreibt mit einem lachenden Smiley:

"Meine Reaktion in Zukunft auf negative Kommentare!"

Eine deutliche Ansage an ihre Hater - und auch Sarahs Fans finden die neue, entspannte Einstellung der Sängerin anscheinend gut:

"Machst du richtig", schreibt ein Follower beeindruckt, "", meint auch ein anderer.