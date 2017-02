Sarah Lombardi: So dünn ist sie geworden

Schon seit der Geburt ihres Sohnes kämpft Sarah Lombardi gegen die Baby-Pfunde an. Mit Sport und gesunder Ernährung will sie zurück zu alter Form finden, aber während der stressigen Trennungszeit kam das Abnehm-Programm oft zu kurz.

Doch mittlerweile scheint es Sarah wieder besser zu gehen, ihre Liebe zu Michal T. ist quasi schon offiziell und ihrem Wunschgewicht ist die junge Mutter näher denn je. Bei Instagram und Facebook zeigte sich die Sängerin am ersten wärmeren Tag im Jahr in einem frühlingshaften Outfit und beweist: Sie ist wirklich wieder richtig gut in Form!

Schlanke Beine, flacher Bauch - ihre Figur kommt im sexy Lederrock perfekt zur Geltung.

Der Frühling kommt so langsam wie gefällt euch mein neues Outfit von @kays______ ??? Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 15. Feb 2017 um 6:05 Uhr

Neben den üblichen Hater-Kommentaren bekommt Sarah für das Bild tatsächlich auch viele Komplimente. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen...