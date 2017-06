Sarah Lombardi: So hart trainiert sie für ihren Sommer-Body

Seit der Geburt von Alessio machte Sarah Lombardi kein Geheimnis daraus, mit den letzten Schwangerschaftspfunden zu kämpfen. Die 24-Jährige scheint nun aber endlich auf dem richtigen Weg zu sein und eine Methode gefunden zu haben, die für sie funktioniert.

In den vergangenen Tagen präsentierte sie sich auf ihrer Facebook-Seite fitter und durchtrainierter als je zuvor. Ihr Geheimnis? Ein straffes Sportprogramm, um die Pfunde zum Schmelzen zu bringen. In einem Video zeigt sie ihren Fans nun sogar, mit was für einem Körpereinsatz sie ihr Training durchzieht und springt wild auf einem Trampolin umher.

Auch wenn ihre Follower sich für sie freuen, vermuten einige auch, dass Liebeskummer der Grund für die rapide Abnahme ist. Sarah soll ich von ihrer Jugendliebe Michal T. getrennt haben. Während er schon wieder in Flirtlaune ist, postet die Sängerin traurige Sprüche auf ihrem Snapchat-Kanal. Um sich von der Trennung abzulenken, scheint der Gang ins Gym ihr allerdings sehr zu helfen.