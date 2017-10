Sarah Lombardi: So soll ihr Traummann aussehen

In einem "Facebook-Live-Stream" berichtet Sarah ihren Fans, dass sie als Single glücklich ist. Eine neue Beziehung schließt die Sängerin allerdings nicht aus. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch die "Liebe" bei ihr bald wieder vor der Tür steht. Von ihrem Traummann hat Sarah bereits eine genaue Vorstellung.

Sarahs Traummann soll ein Familienmensch sein

Neben ihren Gefühlen verrät Sarah ihren Fans ebenfalls, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. So sagt sie in dem „Facebook-Live-Stream“: "Natürlich ist es auch mein Ziel, dass ich nochmal jemanden an meiner Seite habe, wo man nochmal so richtig Familie sein kann. Mit dem ich ein Team bin."

Sarah Lombardi: Rührendes Geständnis

Sarah will einen humorvollen Mann

Neben ihren Beziehungsvorstellungen hat Sarah auch eine genaue Vorstellung von dem Charakter ihres Zukünftigen. So sagt sie ebenfalls: " (...) es geht noch nicht mal ums Aussehen oder ums Geld oder um irgendwas. Es geht mehr um die inneren Werte, wo ich mich einfach wohlfühlen muss, der mich zum Lachen bringt, der für mich da ist (...)." Obwohl Pietro diese Attribute für Sarah in ihrer Ehe erfüllte, ist für die Sänger ein Liebes-Comeback keine Option. Ob Sarah nochmal einen Mann findet, der ihre Wunschvorstellungen erfüllt ist abzuwarten...